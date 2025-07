Zwei Buben bei Brand in Garage schwer verletzt

Drei Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahre dürften am Sonntag gegen 18 Uhr in der Garage an einem Fahrrad gebastelt haben, wollten auf dem Fahrrad einen Motor anbauen. Dabei füllten sie ein Benzingemisch in zwei offene Kunststoffbehälter. Anschließend hantierten sie mit einer Lötlampe auf der Werkbank, auf der die beiden offenen Kunststoffbehälter mit dem Benzingemisch standen.