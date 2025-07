Süß! Tochter flippt nach F1-Sensationspodest aus

Beim 239. Versuch in der Formel 1 machte es Klick: In Silverstone packte der 37-Jährige am Sonntag seine ganze Erfahrung aus, dazu kam das Glück des Tüchtigen. Am Ende ergab das den dritten Platz hinter dem McLaren-Duo und damit den ersten Podestplatz für den oft unterschätzten Deutschen.