Corona-Denkmal: Riesiger Erfolg für Kunstaktion

Bereits von Beginn der Ausschreibung vor zwei Monaten an hatte das Institut für Kunst im öffentlichen Raum - es ist am Joanneum angesiedelt - alle Hände voll zu tun: Zahlreiche Kunstschaffende, die einen Bezug zur Steiermark haben, informierten sich über den Ablauf, erfragten Details des Prozesses - und reichten schließlich ihre kreativen Entwürfe ein. Die vergangenen Tage waren allerdings besonders turbulent. Wie aus der Erfahrung ähnlicher Wettbewerbe bekannt, „glühte“ der Mailserver kurz vor dem kleinen Finale am vergangenen Freitag; eine gewaltige Zahl an Bewerbungen trudelte noch ein.