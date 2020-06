Arzt und/oder Dr. Google

Bauchschmerzen, rote Flecken im Gesicht oder Übergewicht - fast die Hälfte aller Erwachsenen holt - laut einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung - regelmäßig im Internet medizinischen Rat ein. „48 Prozent der Befragten informieren sich im Internet zu allgemeinen Gesundheitsthemen. Ein Drittel bereitet sich so auf das Gespräch mit dem Arzt oder Therapeuten vor. Etwa ebenso viele möchten nachträglich ärztliche Empfehlungen besser verstehen oder suchen nach zusätzlichen Behandlungsmöglichkeiten. Ein Viertel will Therapie- und Verhaltensempfehlungen des Arztes überprüfen“, erklärt MMag. Bernd Kerschner, Department für Evidenzbasierte Medizin, Donau-Universität Krems. Zu den am häufigsten gegoogelten Themen zählen Ernährung, Nebenwirkungen von Medikamenten, Komplikationen während einer Behandlung mit Arzneimitteln, Komplementärmedizin sowie weiterführende Daten (im Sinne einer zweiten Meinung). Das Hauptinteresse an Informationen zu konkreten Krankheiten richtet sich auf Herz-Kreislauf-Leiden, Krebs, Rheuma und Diabetes.