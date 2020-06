Jesse Marsch: Ein Sprengmeister sämtlicher Klassen

Haaland, Minamino, Hwang - jetzt auch noch Szoboszlai: Zumindest vier Kicker sind in dieser Spielzeit bereits regelrecht „explodiert“. Sie haben - wie im Fall von Minamino und Haaland - dem Klub Millionen in die Kasse gespült. Und sie werden das - gilt für Szoboszlai und Hwang - auch in (naher) Zukunft tun.