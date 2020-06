Wettbewerbshüter genehmigen Online-Dating-Fusion

Bereits im März dieses Jahres wurde bekannt, dass der deutsche Fernsehkonzern über seine E-Commerce-Tochter NuCom und gemeinsam mit dem US-Finanzinvestor General Atlantic den US-App-Entwickler The Meet Group kaufen will. Als Kaufpreis wurden damals rund 500 Millionen Dollar (440 Millionen Euro) genannt. Mit dem Kauf will ProSiebenSat.1 laut eigenen Angaben einen führenden Anbieter am Online-Dating-Markt schaffen.