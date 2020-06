Die Wiener Innenstadt wird zur autofreien Zone

„Nehmen wir den Weg durch die City!“ - ein Satz, der bald der Vergangenheit angehört. Denn der Durchzugsverkehr landet auf dem Abstellgleis. Die „Krone“ erfuhr aus Insiderkreisen: Das Fahrverbot in der Innenstadt ist so gut wie fix, kommende Woche gibt es noch Gespräche. Was wir jetzt schon wissen: