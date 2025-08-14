Museen & Co.: Perfekte Abkühlung an heißen Tagen

Mozart, Oldtimer oder Salvador Dali – statt in der Hitze zu schwitzen, lieber ab in coole Museen. Auch im Sommer wird viel Spannendes geboten.
Wer an diesen Tagen den heißen Temperaturen abseits der Freibäder entfliehen möchte, hat in aktuellen Ausstellungen vielfältige Möglichkeiten:
Die Salvador Dali Exhibition in der Stadthalle im 15. Bezirk entführt mit 150 Werken in die surreale Welt des Künstlers, auch virtuell. Eine multimediale Ausstellung lädt bei Mythos Mozart dazu ein, mehr über das Leben des Ausnahmekomponisten zu erfahren (1., Kärntner Straße 19).
Im Wien Museum am Karlsplatz ist aktuell die Ausstellung über die Alliierten in Wien zu sehen, die Dauerausstellung ist aber stets frei zugänglich.
Im Simmeringer Huma Eleven ist noch bis 27. August eine Oldtimer-Ausstellung zu bewundern – von der Corvette bis zum Bulli. Und zwar bei freiem Eintritt.
