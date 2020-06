WD MyCloud PR4100: Selbstbau-Cloud am Prüfstand

Dropbox, Google Drive, Onedrive oder iCloud sind eine praktische Sache, hat man dort gelagerte Daten doch jederzeit - am Handy wie am PC - griffbereit. Vor Datenverlust sind Sie auf den Servern der IT-Riesen aus den USA auch gut geschützt, die volle Kontrolle hat man dort aber nicht über seine Daten. Mit einem kleinen File-Server im Heimnetzwerk mit Handy-Fernzugriff schon eher. Wir haben mit der Western Digital MyCloud Pro PR4100 ausprobiert, wie benutzerfreundlich so eine Lösung ist.