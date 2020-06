Tirolerin verlor fünfstelligen Betrag an Betrüger

Generell ist bei angeblich lukrativen Investitionen in Krypto-Währungen im Internet Vorsicht geboten. Betrüger machen sich das wachsende Interesse am digitalen Geld seit Jahren zunutze, um vertrauensselige Anleger in die Falle zu locken - bisweilen unter dem Deckmantel seriöser Portale, deren Auftritt kurzerhand gefälscht wird.