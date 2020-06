Pärchenfoto zum 99. Geburtstag sorgt für Aufregung

Philips ältester Sohn Prinz Charles bedauerte in einem Fernsehinterview, dass er den 99. Geburtstag seines Vaters nicht mit ihm begehen könne und wünschte sich, ihn umarmen zu dürfen. Er befindet sich seit Beginn der Corona-Krise auf seinem schottischen Landsitz Birkhall. Prinz William und Herzogin Kate haben dem Großvater am Mittwochmorgen via Twitter Glückwünsche geschickt und Fotos geteilt, die sie bei fröhlichen Gelegenheiten mit dem Herzog zeigen. Das Paar ist mit seinen drei Kindern in Norfolk.