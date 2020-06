5G-Roboter misst Fieber in Linzer Seniorenheim

Innerhalb von zwei Monaten mitten in der Corona-Zeit habe man es mit dem Technologiepartner Huawei geschafft, das Kernnetzwerk aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. „Damit wird es in Zukunft möglich sein, viele weitere innovative Projekte wie den 5G-Roboter umzusetzen“, meinte der Chef von Huawei Technologies Austria Jackie Zhang.