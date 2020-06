Hunde im Häferl: Tierquälerei als Instagram-Trend?

Bei manchen sieht man erst auf den zweiten Blick, dass es keine Stofftiere, sondern echte Lebewesen sind. Teacup-Hunde, oder kurz: Teacups, also Hunde, die so klein sind, dass sie in ein Häferl passen. Sie sind maximal 23 Zentimeter groß, wiegen etwa eineinhalb Kilogramm, kosten mehr als ein Motorroller - und haben teilweise Hunderttausende Abonnenten auf Instagram und Facebook. Das heizt das für Tierschützer höchst fragwürdige Geschäft mit den kleingezüchteten Hunden an.