Stripfing verliert seinen Sportdirektor Baumeister

Ein Sieg und eine Niederlage - so lautet die Bilanz von Ernst Baumeister als Sportdirektor in Stripfing. Erst im Dezember zu den Niederösterreichern gestoßen, ist jetzt schon wieder Schluss. Allerdings nicht wegen Erfolgslosigkeit, sondern Baumeister konnte dem Lock(hilfe)ruf von Bundesligist Admira nicht wiederstehen. Sein Gespür für die Spieler war Felix Magath bereits seit Wochen bekannt. „Am Sonntag hat mein Handy geläutet und Felix Magath wollte mich am Nachmittag treffen. Ich war aber über den Anruf schon sehr überrascht. Dann ist alles sehr schnell gegangen. Jetzt hat der Klassenerhalt oberste Priorität“, so Baumeister. Den könnte man gleich mit einem Sieg im morgigen NÖ-Duell mit St. Pölten wieder einen Schritt näherkommen.



Während die Admira mit Baumeister jetzt einen neuen Sportdirektor an Bord hat, ist Stripfing wieder auf der Suche nach einem. „Wir lassen uns da aber nicht stressen. Wir haben keinen Druck. Ich werde mich bei Ernst wegen den bisherigen Gesprächen und Transfers melden und dann alles andere weitermachen“, meint Stripfings Sektionsleiter Gerald Holzknecht.