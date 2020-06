Kalter Mai, aber: „Sommer kommt auf jeden Fall“

Denkt man an den Mai zurück, erinnert man sich eher an Pullover und lange Hosen als an Bikini und Badehose. Oberösterreich war dem Rest von Österreich in Sachen Kälte sogar einiges voraus: Das Mühlviertel und die Gebiete von der Welser Heide bis ins Salzkammergut kürten sich laut ZAMG zu den „kältesten Regionen des Landes“. Hier war der Mai um 1,5 bis 2 Grad kälter als der Durchschnitt.