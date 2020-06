Tschechien öffnet die Grenze zu Österreich

Slowakei überlegt ebenfalls Lockerungen

Auch die Slowakei könnte bald Lockerungen an der Grenze zu Österreich beschließen. Das deutete Martin Klus, Staatssekretär im Außenressort, am Donnerstag in einem Live-Gespräch mit einem slowakischen TV-Sender direkt am Grenzübergang Berg an. „Ich erwarte, dass in den nächsten Stunden zumindest über Österreich, Ungarn und einige weitere Länder, die wir schon zuvor als sicher eingestuft hatten, verhandelt wird,“ meinte Klus. Für Slowaken, die in diese Länder reisen, aber auch für deren Staatsbürger beim Eintritt in die Slowakei sollte sich demnach die Reisefreiheit „markant erhöhen“.