Kroatien öffnet Grenze für zehn EU-Länder sofort

Online-Formular verkürzt Wartezeit an der Grenze

Um Wartezeiten an den Grenzübergängen auszuweichen, kann man schon vor der Reise ein Online-Formular auf einer dafür eingerichteten Internetseite des kroatischen Innenministeriums ausfüllen. Bereits in den kommenden Tagen soll das Formular auch auf Deutsch abrufbar sein.