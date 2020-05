Von einem, der auszog, Österreich zu erkunden...

Anflug - Aufprall - Chaos!

Die Bruchpiloten überschlugen sich kugelnderweise in der grünen Wiese. Mit Gänseblümchen verziert, schauten die beiden sich verdutzt an. Sie waren in Bischofshofen gelandet, das auch ein Austragungsort der Vierschanzentournee ist. „Hier gibt es im Brauchtum Prangstangen, die sehr, sehr groß - bis zu acht Meter - und sehr schwer sind. Diese Holzstangen werden mit Blumen verziert und zu Fronleichnam, heuer am 11. Juni, bei der Prozession getragen. Solch eine Prangstange zu tragen ist eine besondere Ehre!“ - „Wenn ich groß bin, werde ich so eine Stange halten“, war Martin überzeugt. Doch noch bevor er es aussprach, schupfte ihn der Adler auf seinen Rücken, und sie düsten zu den Krimmler Wasserfällen, welche im Nationalpark Hohe Tauern plätschern.