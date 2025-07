Wenn aus der großen Liebe üble Abzocke wird

Mitarbeiter will „helfen“

Dabei setzten die Täter, die meist aus dem Ausland operieren, auf immer neue Tricks, wie Sakoparnig weiß. „Aktuell geben sich die Anrufer als Mitarbeiter einer Bank aus und berichten von einer Fehlbuchung. Gleichzeitig bieten sie an, den Kunden zu helfen“, so Oberösterreich höchsten Betrugsbekämpfer.