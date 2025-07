Mann (24) wollte Fahrrad aus Geschäft stehlen

„Der Mann zeigte sich zum versuchten Diebstahl nicht geständig“, so die Polizei. Da er nicht in Österreich wohnt, wurde vom Bundesamt für Fremdwesen und Asyl ein Festnahmenauftrag erlassen. Bis jetzt ist der Rumäne nach Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Das Verfahren gegen ihn wurde zur Bearbeitung in das Polizeianhaltezentrum Villach weitergegeben.