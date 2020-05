Von einem, der auszog, Österreich zu erkunden...

Willkommen in der Rettenbach-Klamm

Über Stock und Stein wuselten sie Richtung Rettenbach-Klamm. Bei dieser abwechslungsreichen Wanderung drängte sich unter Martin und Rod der Rettenbach tosend durch die Schlucht. Sie beobachteten staunend, wie Wasser aus dem Waldboden quoll, hüpften zwischen Moos und Tannenzapfen hin und her und in die Luft.