Wie der Kanzler Wirtshaus-Genossenschafter wurde

Vom internationalen politischen Parkett in Rom und Paris zum Wirtshaus in Hochneukirchen und in den Eissalon nach Wiener Neustadt – die Tage von Bundeskanzler Christian Stocker sind dicht getaktet, das Reisegepäck an politischen Aufgaben schwer. Migration, Flüchtlingskrisen, Umgang mit Rückführungen, Binnenmarkt oder Zölle wirken sich auch auf (Nieder-)Österreich aus.