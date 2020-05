Unternehmen unterschätzen Gefahr durch Cybercrime

Zu den häufigsten Angriffsarten zählten demnach Phishing und der Einsatz von Schadsoftware. Aber auch der „CEO Fraud“, bei dem sich die Täter gegenüber Mitarbeitern eines Unternehmens als Geschäftsführer ausgeben, um an Firmengeld zu kommen, nehme zu, so das Beratungsunternehmen KPMG, das die Umfrage in Kooperation mit dem Sicherheitsforum Digitale Wirtschaft des Kuratorium Sicheres Österreich durchführte.