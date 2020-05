90-jährige Gaming-Omi zockt am liebsten „GTA V“

Moris Interesse für Videospiele wurde vor 39 Jahren geweckt, als sie Kinder sah, wie diese spielten. „Es sah so lustig aus und ich fand es nicht fair, dass nur Kinder Videospiele spielen sollten“, schildert sie gegenüber guinnessworldrecords.com. „Ich dachte, das Leben würde mehr Spaß machen, wenn ich wüsste, wie man spielt.“ Also fing Mori damit an - zunächst allerdings noch für sich alleine, ohne Zuschauer.