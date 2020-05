„Crucible“: Amazons erster PC-Shooter greift an!

Der E-Commerce-Gigant Amazon drängt ins Geschäft mit Computerspielen und veröffentlicht am Mittwochabend seinen ersten Multiplayer-Shooter für den PC. In „Crucible“, das wie Rivale „Fortnite“ kostenlos heruntergeladen werden kann und Geld mit dem Verkauf digitaler Güter macht, treten die Spieler als Jäger auf weitläufigen Alien-Welten in Team-Kämpfen an und messen sich mit anderen Spielern ebenso wie KI-Monstern.