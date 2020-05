Mann bei Absturz mit Gleitschirm schwer verletzt

Ebenfalls am Donnerstag musste ein 27-jähriger Oberösterreicher in Koppl nach seinem Flug von der Gaisbergspitze eine Notlandung machen. Dabei verhedderte sich der Gleitschirm in den Baumwipfeln. Der Mann wurde von einem Kollegen befreit und konnte unverletzt zum Startplatz zurückkehren. Die gerufene Bergrettung wurde letztendlich nicht benötigt.