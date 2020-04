Spielplätze werden nach und nach geöffnet

Wie Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) am Montag in einer Aussendung erklärte, wolle man schon am verlängerten Wochenende den Familien mit Kindern die Möglichkeit geben, die Spielplätze zu nutzen. 38 kleine und mittlere Plätze werden daher geöffnet. Bei den großen Anlagen warte man auf Anraten der Gesundheitsbehörde noch zu. Die Konzentration auf vorerst kleine und mittlere Anlagen habe den Sinn, dass bei einer eventuellen Neuinfektion noch die Chance bestehe, die Infektionskette nachvollziehen zu können. Der Feschnig-Park, die Spielwiese am Kreuzbergl, der Freizeitpark Sattnitz, der Spielplatz Koschatpromenade in Viktring, der Festungspark, der Freizeitpark Welzenegg und der Europapark bleiben bis Mitte Mai noch geschlossen.