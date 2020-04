Regierungen überwachen Bürger mit GPS-Armbändern

Gesundheitsdaten landen direkt im Labor

In Liechtenstein testet man - vorerst nur mit zehn Probanden - ein Armband, das ihre Vitaldaten überwacht und zur Analyse in ein Schweizer Labor schickt. Später sollen alle 38.000 Liechtensteiner damit ausgestattet werden. In Indien gibt es Bestrebungen, Armbänder zu produzieren, die Aufenthaltsort und Vitaldaten von Quarantänepatienten überwachen sollen. In Österreich gab es Ideen, Bluetooth-Schlüsselanhänger als Ergänzung zur freiwilligen „Stopp Corona“-App einzuführen. In Italien wollen die Badeanstalt-Betreiber in der Region Friaul elektronische Armbänder für ihre Besucher einführen. Das wasserfeste Armband aus Silikon soll bei der Regelung des Zugangs zu den Stränden helfen.