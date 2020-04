„Video-Kastln“ reichen für gute Geschäfte nicht

„Krone“: Und die Donauschifffahrt? Kreuzfahrtschiffe, zumindest die großen Pötte am Meer, sind ja in Verruf geraten.

Georg Steiner: Dazu muss erst mal die gesamte Donau offen sein, durch alle Länder. Zum Zweiten ist da vom Zielpublikum her die Corona-Hochrisikogruppe massiert am Schiff, da braucht es auch medizinische Begleitmaßnahmen. Ich möchte den Kreuzfahrttourismus, der jährlich etwa 250.000 Leute in unsere Stadt bringt, nicht missen. Aber das wird einer der schwierigsten Fälle von Tourismusarten.