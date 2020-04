Kurz: „Viele Länder kopieren unsere Maßnahmen“

Im „ZiB 2“-Interview hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montagabend über die Corona-Krise in Österreich gesprochen. Auf die Frage, ob der noch vor einer Woche befürchtete Sturm ausbleibe, sagte der Kanzler: „Der Sturm findet gerade statt, aber Gott sei Dank nicht in Österreich, sondern in vielen anderen Ländern.“ Wenn sich die Menschen weiterhin so vorbildlich verhalten, könnte es jedoch möglich sein, dass dieses Schicksal Österreich erspart bleibe.