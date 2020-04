„Roomservice“ soll Künstlern neue Bühne bieten

Das Konzept beruht darauf, dass Künstler etwa Lesungen, Konzerte und Kabarettprogramme beispielsweise von zu Hause aus streamen und Zuschauer dafür Tickets kaufen, wie sie das auch für ein analoges Theaterstück oder einen Kabarettabend tun würden. Die Auftritte „müssen nicht wie bisher kostenlos via Social Media stattfinden, sondern werden per Livestream und on demand verfügbar sein“, hieß es. Das soll den vom Lockdown betroffenen Künstlern eine Einkommensquelle eröffnen. Das Angebot richte sich dezidiert auch an Nachwuchskünstler.