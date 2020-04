Tiroler Radwegenetz soll heuer kräftig wachsen

Wo überall gebaut und gearbeitet wird

Weitergeführt oder gestartet werden sollen heuer die Arbeiten am Stubaitalradweg, am Ötztalradweg, an der Vitalrunde im südöstlichen Mittelgebirge und am Stanzertalradweg. Am Drauradweg in Osttirol werden die Instandsetzungen nach dem Hochwasser abgeschlossen. Verbesserungen stehen im Außerfern am Ranzentalweg in Vils und am Tannheimertalradweg ebenso an wie am Gurgltalradweg in Imst. Am Innradweg zwischen Zirl und Innsbruck sowie im Bereich Reith i. A. stehen ebenfalls Arbeiten an. Gearbeitet werden soll auch am Zillertalradweg und am Brixentalradweg in Kitzbühel.