„XCOM Chimera Squad“ kommt schon am 24. April

2K Games hat überraschend einen neuen Ableger seiner beliebten Rundentaktik-Reihe „XCOM“ angekündigt. Schon sehr bald können PC-Spieler in „XCOM Chimera Squad“ in den Kampf ziehen - diesmal Seite an Seite mit Aliens und Hybriden, die sich in der Elite-Einheit „Chimera Squad“ gegen eine neue Bedrohung zusammentun. „XCOM Chimera Squad“ kommt am 24. April auf Steam und wird in der Release-Woche zum Sparpreis von zehn Euro angeboten. Danach soll es 20 Euro kosten.