Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntag einen „neuen Sammelerlass“ anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage angekündigt. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium mit einem Entwurf für Verwirrung gesorgt, demzufolge „sämtliche Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben“, zu untersagen wären. Dennoch betonte er: „Die Polizei kann nicht einfach in eine Wohnung gehen.“