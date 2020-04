Familienbesuche: Erlass regelt heuer das Osterfest

Eine Woche vor Ostern hat das Sozialministerium jetzt seine Vorgaben zu häuslichen Zusammenkünften in Zeiten der Covid-Pandemie konkretisiert. Laut einem am Samstag veröffentlichten Erlass werden Treffen in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, untersagt. Harsche Kritik kam umgehend von der FPÖ, die von einem „Aufruf zur Vernaderung“ sprach. Für die NEOS ist der Erlass gar „schlicht verfassungswidrig“.