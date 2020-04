Home Office und Stress - der Rücken muss es büßen

Stundenlanges Starren auf Bildschirm, Fernseher oder Smartphone. Die Isolation schlägt sich vor allem auf den Nacken und den Rücken. Schon junge Menschen klagen dieser Tage vermehrt über Kreuzweh. Auch weiterhin bleiben solche Beschwerden damit die österreichische Volkskrankheit Nummer 1! Bettruhe ist genau das Gegenteil von dem, was Experten in dieser Situation empfehlen. Auch zu Hause kann man in Bewegung bleiben und den Rücken trainieren.