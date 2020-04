Internetsucht wegen Corona? Experte beruhigt

Gemeinsame Brettspiele als Alternative

Er rät Eltern dazu, den Zeitvertreib nicht ausschließlich am Handy oder PC zuzulassen und stattdessen etwa gemeinsam Brettspiele zu spielen, alte Fotos anzuschauen oder gemeinsam zu essen. „Das reale gemeinsame Soziale soll gefördert werden“, so Mader. „Es hilft nichts, ins Zimmer stürmen, dem Kind zu sagen, dass es den PC abdrehen soll, und wieder wegzugehen. Man muss schon Alternativen in der realen Welt anbieten und bereit sein, als Vorbild zu fungieren.“ Eltern, die eine Internetsucht ihres Kindes befürchten, können sich zur Beratung an das Anton Proksch Institut wenden. Dort verfügt man auch über stationäre Angebote, in der Menschen ab 17 Jahren aufgenommen werden. Wichtiger Nachsatz in Corona-Zeiten: „Man wird nicht von heute auf morgen süchtig.“