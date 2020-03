Schwiegertochter rettet 84-Jährige vor Feuer

Mit ihrem raschen Eingreifen rettete eine 60-Jährige in Kronstorf in Oberösterreich ihre Schwiegermutter (84) vor großer Gefahr. Die betagte Dame hatte eine Kerze angezündet, dadurch geriet Deko-Material in Brand. Tragisch: Die Kerze brannte für den Gatten, der vor eineinhalb Wochen gestorben war.