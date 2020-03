Krisenmanager Kurz: „Es war ein Kraftakt“

Kurz hat das Land in kürzester Zeit in den Notfallmodus gesetzt

Während Sebastian Kurz an diesem Wochenende vor zwei Wochen das Land krisenbedingt unter Hochdruck in kürzester Zeit in den Notfallmodus setzt, ist die EU derweil mit oberster Priorität noch damit beschäftigt, die Grenzschließungen der Nationalstaaten zu kritisieren und sich um die minderjährigen Flüchtlinge vor der griechischen Außengrenze zu sorgen. Ihre Reise zur Abholung der Schutzbedürftigen muss Kommissions-Chefin Ursula von der Leyen Corona-bedingt dann aber doch kurzfristig absagen und mit einwöchiger Verzögerung eingestehen: „Wir alle, die keine Experten sind, haben das Virus unterschätzt.“ Dabei ist die 61-Jährige nicht nur selbst Ärztin, sondern sogar auch noch mit Schwerpunkt „Öffentliche Gesundheit“.