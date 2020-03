Kurz: „Netanyahu hat mich wachgerüttelt“

Erst mit einer Impfung oder Medikamenten werde das Virus in den Griff zu bekommen sein, so der Bundeskanzler. Bis dahin „sind wir entschlossen, in unserem Land konsequente Maßnahmen zu setzen, um keine Zeit zu verlieren“.

Ob in Tirol, Stichwort Ischgl, Fehler gemacht wurden? Kurz: „Alle haben aufgrund von Fakten und aufgrund der Empfehlung von Gesundheitsbehörden agiert.“ Dennoch sei es notwendig, jede Entscheidung zu analysieren, um zu schauen, was man besser machen könne. Das werde sicher auch in Tirol gemacht.