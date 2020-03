Corona-Krise: Besondere Herausforderung für Blinde

Er sei deshalb ein „gefundenes Fressen für das Coronavirus“ und entschied, zu Hause zu bleiben – sein Arbeitgeber willigte schließlich ein. „Mir geht es nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen. Aber ich habe das Gefühl, dass man behinderte Menschen in dieser Thematik einfach vergessen hat. Deshalb will ich darauf aufmerksam machen“, sagt er.