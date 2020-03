Köstinger: Marktverwerfungen im Agrarsektor drohen

Fehlende Saisonarbeiter in der Landwirtschaft

In der Telefonkonferenz ging es auch um fehlende Arbeitskräfte in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelverarbeitung durch ausbleibende Saisonarbeiter aus Nachbarländern. Um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, hat Österreich bereits eine Job-Plattform ins Leben gerufen.