Virus-Sünder: Nach Tag 5 mehr als 1300 Anzeigen

Jede zweite Anzeige in Wien

Am fünften Tag der drastischen Ausgangsbeschränkungen fuhr die Polizei deshalb nach viel Dialog einen härteren Kurs. So gab es bis Freitagmittag mehr als 1300 Anzeigen, jede zweite davon in der Bundeshauptstadt. Auch die Strafen für „Quarantäne-Flüchtlinge“ - im Virus-Herd Tirol schon 100 - steigen. Wiens Polizeidirektor Pürstl: „Wir sitzen alle im Dienste der Gesundheit für Eltern und Großeltern im gleichen Boot.“