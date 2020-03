Menschenmassen drängen sich am Flughafen Wien

Am Flughafen Wien ist Freitagfrüh das passiert, was eigentlich absolut vermieden werden sollte: Menschenmassen bildeten sich vor der Passkontrolle in einem engen Gang. Ein Passagier, der mit einem Flugzeug von Äthiopien in Wien ankam, berichtete, dass das Flughafenpersonal massiv unterbesetzt sei. Am Flughafen Wien betont man, dass es zu einem „temporär erhöhten Passagieraufkommen“ gekommen sei, das sich mittlerweile aber wieder aufgelöst habe.