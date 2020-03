Ski-Mekka im Visier: Ischgl wird zum Corona-Krimi

Mehrere Hundert Fälle gehen auf Ischgl zurück

In Tirol handelte man erstmals am 7. März, als klar war, dass sich der Barkeeper (36) eines Lokals in Ischgl angesteckt hatte. Tags darauf hieß es seitens der Landessanitätsdirektion: „Eine Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar ist aus medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich.“ Eine Fehleinschätzung! Ab 8. März überschlugen sich dann die Ereignisse, die bis zur Quarantäne des Paznauntales am 13. März führten. Mittlerweile gehen mehrere Hundert Coronafälle auf Ischgl zurück.