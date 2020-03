Klinikum-Mitarbeiter infiziert, 200 in Quarantäne

Rotes Kreuz baut Kapazitäten zu Coronavirus-Tests aus

Zu vier mobilen Test-Teams kommen ab Samstag zwei stationäre Teams dazu. 1.500 Tests gab es bis dato in unserem Bundesland. „Das Rote Kreuz wird vom Land beauftragt, in den Städten Klagenfurt und Spittal zusätzlich stationär Rachenabstriche durchzuführen“, informiert Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner. Alleine am Donnerstag wurden bei den mobilen Testungen 176 Rachenabstriche vorgenommen. „Diese werden umgehend dem Klinikum Klagenfurt zur Testauswertung weitergeleitet“, sagt Prettner. Diese Maßnahme ermöglicht Hundert Testungen täglich!



70 Testungen sind mit Stand Freitag (10 Uhr) positiv.