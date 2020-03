Lassen Sie sich Obst und Gemüse nach Hause liefern

Wegen Corona-Schließung: Lebensmittel verteilt

Aufgrund der vom Bund verordneten Schließung für Hotels blieben auch in den Nassfeld-Betrieben viele Lebensmittel übrig. Deshalb organisierte die Stadtgemeinde Hermagor gemeinsam mit dem Alpenhotel Plattner eine besonders sinnvolle Aktion: Unterstützt durch Mitglieder der örtlichen Wasserrettung wurden daher am Wochenende sämtliche nicht mehr benötigte Nahrung des Betriebes an ältere und weniger mobile Gemeindebürger ausgeliefert. Die Stadträte Hannes Burgstaller, Irmgard Hartlieb und Vize Leopold Astner organisierten die Aktion.