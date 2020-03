Lösegeld-Hacker lassen Krankenhäuser jetzt in Ruhe

In der Ransomware-Szene waren Angriffe auf Behörden und Gesundheitseinrichtungen in den vergangenen Monaten äußerst beliebt. Erst vor einigen Wochen legten solche Angriffe den Betrieb in tschechischen und französischen Krankenhäusern vorübergehend lahm. In der nun herrschenden Ausnahmesituation käme so ein Angriff natürlich besonders ungelegen, könnte letztlich viele Menschenleben kosten.