Cyberkriminelle legten mehrere Krankenhäuser lahm

„Dieses Problem wird nicht weggehen“

Ähnliche Fälle gab es auch in der Vergangenheit immer wieder - etwa beim großen Ausbruch des mutmaßlich in Nordkorea entwickelten „WannaCry“-Schädlings, der in der ganzen Welt Zigtausende Unternehmen und eben auch einige Krankenhäuser lahmgelegt hat. Die Frequenz der Attacken steigt allerdings an. „Unglücklicherweise werden die Gruppen, die in Computer von Organisationen einbrechen, schnell besser. Und dieses Problem wird nicht mehr weggehen“, sagt der Cybersicherheits-Experte Kevin Beaumont der BBC.