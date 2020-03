IV-Chef: „Dann gehen die Injektionsnadeln aus“

Christoph Swarovski ist als geschäftsführender Gesellschafter des Schleifmittelproduzenten Tyrolit selbst massiv von der Corona-Krise betroffen. „Wir haben uns dazu entschlossen, weiter zu arbeiten. Und ich appelliere an alle, die in der Lage sind, die Arbeit im Land weiterhin aufrecht zu erhalten“, sagte Swarovski am Mittwoch im Telefongespräch mit der „Krone“.